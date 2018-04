Apple gegen Samsung

iPhone 5: Droht ein Verkaufsverbot?

Gerüchten zufolge wollen HTC und Samsung den Verkauf des neuen iPhone 5 per Patentklagen in den USA und in Europa stoppen. Im Fokus der Auseinandersetzung stehen LTE-Patente.

© Apple Samsung darf iPad-Konkurrenten wieder in Australien verkaufen

Laut Branchengerüchten will Samsung im Patentklagen-Dauerstreit mit Apple den Spieß umdrehen. Wie die The Korea Times meldete, beabsichtigt das koreanischen Hightech-Unternehmen über Patentklagen in den USA und Europa ein Verkaufsverbot für das Apple iPhone 5 zu erwirken, falls das neue Apple-Modell mit LTE-Funktechnik ausgestattet sein sollte. Samsung besitzt mehrere Patente, die diese Technik betreffen. Anzeige Schon etwas konkreter ist ein anderes, drohendes Verkaufsverbot für das iPhone 5 in den USA. In diesem Fall geht es um die Verletzung von LTE-Patenten, die im Besitz von HTC sind. Zurzeit versucht HTC vor der US-Handelskammer ITC ein Verkaufsverbot für das iPad und auch für das neue iPhone in den USA zu erreichen. HTC verweist dabei auf zwei LTE-Patente, die das Unternehmen im letzten Jahr erworben hat. Apple hält diese Patente für ungültig. Der Prozess läuft zurzeit. Hier finden Sie weitere Informationen zu den Patentstreits zwischen Samsung und Apple.