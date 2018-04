iPhone 5, Note 2, Razr i: Drei Neue in den Top 3

Samsung Galaxy Note 2, iPhone 5 und Motorola Razr i: Drei Smartphones haben den Sprung in die Top 3 der Bestenliste geschafft. Alle Tests, News und Ratgeber der Woche im Überblick.

An dieser Stelle fassen wir noch einmal die wichtigsten Neuheiten zum Thema Smartphones zusammen. Hier finden Sie alle Neuankündigungen, Tests und Ratgeber.

Diese Woche im Fokus: Apple iPhone 5, Samsung Galaxy Note 2 und Galaxy S2 Crystal, Nokia Lumia 920, Motorola Razr i, LG Optimus L9 und HTC Windows Phone 8x.

Bemerkenswert: Im Galaxy Note 2, dem iPhone 5 und dem Motorola Razr i haben gleich drei Neuheiten den Sprung in die Top 3 der connect-Bestenliste geschafft. Die neue Nummer 1 ist unser Highlight der Woche

Highlight der Woche: Samsung Galaxy Note 2

Samsungs zweites Galaxy-Smartphone mit Bedienstift ist deutlich moderner gestylt als der Vorgänger Galaxy Note, die Designsprache ist an die des Erfolgs-Smartphones Galaxy S3 angelehnt. Der Touchscreen ist auf 5,5 Zoll angewachsen, Android ist in der aktuellen Version 4.1.1 im Einsatz und wird von einem Quad-Core-Prozessor in Schwung gebracht. Insgesamt hat im Moment kein Smartphone mehr an Ausstattung zu bieten als das Note 2. Hinzu kommen erweiterte Bedienfunktionen für den Eingabestift S Pen.

Praxis: Bedientricks für den S Pen

Und auch bei den Labormessungen überzeugte das Riesen-Smartphone. Speziell bei den Ausdauermessungen konnte das Note 2 gleich mehrere Rekorde aufstellen. Die Galavorstellung setzte sich bei den Akustikmessungen fort und endet bei den guten Sende- und Empfangswerten.

Samsung Galaxy Note 2 im Test

Aufgrund der Größe trifft das Note 2 sicher nicht jedermanns Geschmack, aber letztlich ist es eine überzeugende neue Nummer 1 in der Bestenliste.

Schnäppchen der Woche: Motorola Razr i

397 Euro für ein Smartphone, das auf Platz 3 der connect-Bestenliste steht: Das nennen wir im besten Sinne günstig.

Motorola Razr i im Test

Das Android-Smartphone mit flottem Intel-Prozessor und 4,3-Zoll-Touchscreen steckt in einem robusten Gehäuse, kommt dennoch elegant daher und weiß im Test in allen Bereiche zu überzeugen. Insbesondere in Sachen Bedienung ist das Razr i dem iPhone 5 dicht auf den Fersen. Media Markt bewirbt derzeit neben zwei weiteren Smartphone auch das Razr i . Der Media-Markt-Preis: 397 Euro. Da gibt es auch im Web derzeit kein deutlich günstigeres Angebot.