iPhone 5: Vodafone startet Vorverkauf

Das neue Apple iPhone 5 ist auch bei Vodafone vorbestellbar. Mit Laufzeitvertrag gibt es das neue Apple-Phone mit 16 GB ab 129,90 Euro. Die Auslieferung erfolgt Ende September.

Ab 21. September ist auch bei allen Vodafone-Shops deutschlandweit das neue Apple iPhone 5 erhältlich. Das iPhone kann mit allen Vodafone-Smartphone-Tarifen kombiniert werden. Es ist ab sofort auf den Vodafone-Internetseiten vorbestellbar.

Vodafone bietet das neue Smartphone in den Farbvarianten weiß und schwarz mit 16, 32 und 64 GB Speicher an. Zusammen mit dem Smartphone-Tarifvertrag SuperFlat Internet Plus gibt es beispielsweise das iPhone 5 mit 16 GB Speicher für 179,90 Euro. Für die 32 GB-Version sind 279,90 Euro und für die 64 GB-Version 379,90 Euro fällig. Der Super Flat Internet Plus-Vertrag kostet zurzeit mit Handy-Tarifaufschlag und Online-Rabatt 54,95 Euro monatlich. Hinzu kommt noch ein einmaliger Anschlusspreis von 29,99 Euro.

Für den Tarif SuperFlat Internet Plus werden während seiner Mindestlaufzeit von zwei Jahren insgesamt 1318,80 Euro berechnet. Er bietet Flats ins deutsche Festnetz und ins Mobilfunknetz von Vodafone. Hinzu kommen 3000 Frei-SMS im Monat plus Surfflat, die 500 MB Highspeed-Surfen (Empfang: maximal 7,2 Mbit/s) enthält.

Vodafone weist auf seinen Internetseite bereits darauf hin, dass die Auslieferung eines jetzt vorbestellten iPhones voraussichtlich erst Ende September stattfinden wird. Hier finden Sie einen ersten Test des neuen Apple iPhone 5