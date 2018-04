Jazzfestival in Bremen

Vom 28. April bis 1. Mai 2011 findet im Congress Centrum und der Messe Bremen zum sechsten Mal die Jazzahead statt. Für 2011 haben sich die Veranstalter dieses Jazzfestivals Verstärkung aus der Türkei eingeladen.

Wenn Ende April zur Jazzahead die Türkei als erstes Partnerland ihre kulturelle Schatzkiste öffnet, soll ein Juwel besonders hell erstrahlen: Sezen Aksu will mit Ihrer akustischen Formation an einem Abend in der Glocke ihr Publikum verzaubern.

Die Jazzahead will ganz Bremen zum Swingen bringen - und die Stadt möchte mit der ersten Club Night und dem speziellen Jazz Weekend nach Maß, zeigen, dass sie kulturell, touristisch und lukullisch einiges zu bieten hat.

Partnerland Türkei

Zum ersten Mal will die Jazzahead 2011 ein Partnerland in seiner kulturellen Vielfalt präsentieren. Die Hafenstadt Bremen trifft auf die Türkei, Nahtstelle zwischen Orient und Okzident. Im Rahmen der jazzahead! soll sich ein Programm entfalten, das über vielfältigekulturelle Genre den großen Bogen zwischen Tradition und Moderne schlägt.

Musikalischer Auftakt und Spotlight ist das Konzert des türkischen Stars Sezen Aksu zusammen mit ihrer akustischen Formation am 29. April in der Glocke. Am nächsten Abend wollen fünf türkische Bands im Kulturzentrum Schlachthof beweisen, dass Jazz gerade auch in der Türkei eine bekannte Vokabel ist. Ceza, wohl bekannteste Rap-Größe seines Landes, soll am 1. Mai ein progressives Statement türkischen Zeitgeists abgeben.

Lyrik ganz anderer Art soll man bei "Horizonte, Flammen und Lieder" erfahren. Diesermusikalisch-literarische Abend in der Stadtbibliothek am 3. Mai wird türkischen Kult- und Liebesgedichten gewidmet.

Cineasten präsentiert sich über eine Woche lang im Kino 46 das breite Spektrum des türkischen Films. Filmmusikkomponist Ali N. Askin lädt am 1. Mai im Kino Schauburg zu Film und Konzert ein.

Der Ticketverkauf für das Festival-Programm der Jazzahead hat begonnen. Tickets gibt es bei Ticket-Service in der Glocke (0421/33 66 99), bei Nordwest-Ticket (0421/36 36 36) und bei TSC Eventim (0421/35 36 37) oder online unter www.jazzahead.de , www.glocke.de , www.nordwestticket.de , www.eventim.de . Einzeltickets gibt es ab 18 Euro, Kombitickets ab 35 Euro.