JBLs neue Control

Die wohl berühmteste und meistverkaufte Box der Welt, die JBL Control 1, hat nun einen Nachfolger. Control NOW heißt der Schallwandler im schmucken Kunststoff- Viertelrundgehäuse. Dank der besonderen Form nimmt sie unauffällig in jeder Ecke Platz oder gibt - ergänzt mit drei weiteren Control NOW - einen hübschen Ring, der bestens unter die Decke passt und so für eine exzellente Beschallung sorgt. Klar, dass JBL jede mögliche Form der Adapter mit anbietet. Die Control NOW ist mit zwei 10 Zentimeter Tieftönern plus Titran-Hochtöner bestückt (ist also belastbarer als der Vorgänger) und kostet 440 Euro im Paar. Die Control NOW kommt im Hochsommer in die Läden.