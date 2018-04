Jedes dritte Android-Tab ist von Amazon

Das neue Amazon Tablet Kindle Fire ist der Verkaufshit bei Android-Tablets. Das nur in den USA seit Mitte November 2011 angebotene Modell hat nach Angaben des Marktforschungsinstitut Flurry bereits einen Verkaufsanteil von 36 Prozent.

Jedes dritte verkaufte Android-Tablet soll das Kindle Fire von Onlinehändler Amazon sein, berichtet das amerikanische Marktforschungsinstitut Flurry Analytics. Damit liegt das, erst Mitte November in den USA eingeführte Tablet bereits gleichauf mit dem Samsung Galaxy Tab.

Beide Android-Modelle kommen im Januar 2012 auf jeweils 36 Prozent Marktanteil. Im November lag der Marktanteil des Samsung Tabs noch bei 63 Prozent. Mit Abstand folgen das Asus Transformer sowie das Acer Iconia Tab (siehe Tabelle). Im 4. Quartal erreichten die Android-Tablets 39 Prozent Anteil am Tablet-Gesamtmarkt - ein Jahr zuvor waren es 29 Prozent. Konkurrent Apple verlor an Boden, dominiert aber weiterhin den Markt mit 58 Prozent Marktanteil. In Verkaufszahlen ausgedrückt: Von den 26,8 Millionen verkauften Tablet-Modellen im letzten Quartal 2011 waren auf 10,7 Millionen Tabs das Android-Betriebssystem installiert - während 15,4 Millionen Tablets mit dem iOS-System von Apple ausgerüstet waren. Der gesamte Tablet-Absatz legte im Vergleich zum Ergebnis des Vorquartals um 150 Prozent zu.