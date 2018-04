Kabellose Ladestationen für Lumia-Smartphones

Die neuen Nokia-Modelle Lumia 820 und Lumia 920 mit Windows Phone 8 setzen erstmals auf eine kabellose Ladetechnik. Nokia bringt gleich eine ganze Reihe kabelloser Ladestationen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Nokia legt beim kabellosen Laden für seine neuen Modelle Nokia Lumia 820 und Nokia Lumia 920 so richtig los. Fünf verschiedene Varianten an Ladestationen haben die Finnen gleichzeitig mit ihren neuen Smartphones präsentiert. Die vorgestellten Ladestationen unterschieden sich nicht nur in ihrem Design. Einige Ladestationen für das induktive Laden bieten attraktive Zusatzfunktionen wie etwa ein Bluetooth-Headset oder eine integrierte Docking-Station.

Natürlich stehen bei den meisten Modelle auch jede Menge Farbvarianten zur Auswahl. Connect zeigt die attraktivsten Möglichkeiten, um das Nokia Lumia 820 und Lumia 920 kabellos aufzutanken.

