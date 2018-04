Kindle-Konkurrent: Google Nexus 7

Google hat wie erwartet sein Tablet Nexus 7 und die Android-Version 4.1 vorgestellt.

Das Tablet hat einen 7 Zoll-Bildschirm aus Gorilla-Glas mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Es wird von einem Quadcore-Prozessor von Nvidia (Tegra 3) angetrieben und kann auf 1 Gigabyte RAM zugreifen. NFC und Bluetooth erlauben den Kontakt zu anderen Geräten, der Zugang ins Internet erfolgt ausschließlich über WLAN. Das Nexus 7 wird mit der ebenfalls vorgestellten neuen Android-Version 4.1 arbeiten. Einige Apps wurden speziell für das Nexus 7 angepasst.

Bereits im Juli soll das von Asus gefertigte Nexus 7 zu günstigen 200 Dollar verfügbar sein. Ein 25 Dollar-Gutschein für den Play Store von Google ist gleich mit in dem Paket. Das Google-Tablet gibt es zunächst nur in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien. Zum Marktstart in Deutschland äußerte sich Google auf der Veranstaltung noch nicht.

Mit diesem Kampfpreis von 200 US-Dollar zielt Google klar gegen das Amazon-Modell Kindle Fire, das ähnlich günstig ist. Entsprechend will Google seinen Play Now Store erweitern und dort neben E-Books auch Magazine anbieten.

Im folgenden Video stellt Google das Nexus 7 vor.

