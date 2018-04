Kommt das iPhone 5 bereits im August?

Das neue iPhone kommt in diesem Herbst. Wann genau ist (noch) unbekannt. Während fast alle Insider die Präsentation im September oder Oktober erwarten, will ein britischer Blog aus sicherer Quelle den 7. August als Vorstellungstermin erfahren haben.

Sicher ist, dass Apple - wie in jedem Herbst - auch in diesem Jahr eine neue Version seines iPhones vorstellen und den Verkauf starten wird. Über die Ausstattung und die Funktionen des neuen iPhones gibt es bislang viele Spekulationen, aber keine echten Fakten. Auch beim Vorstellungstermin brodelt die Gerüchteküche, Fakten gibt bislang nicht. Inzwischen meldet der britische Blog Knowyourmobile.com mit dem Verweis auf sichere Quellen einen Vorstellungstermin bereits am 7. August. Bislang erwarteten die Mobilfunk-Branche den Apple-Präsentationstermin im September oder Oktober - ähnlich wie bei den Vorgängermodellen. Möglicher Grund des vorgezogenen Termins sollen die Top-Verkaufszahlen des Samsung Spitzenmodells Galaxy S3 sein, der dem Smartphone von Apple Marktanteile streitig macht. In der Regel startet Apple die Vorbestellungsphase kurz nach der Präsentation des neuen Modells, so dass der Verkauf des neuen iPhones noch im 3. Quartal 2012 beginnen könnte. Hier finden Sie einen Überblick über die aktuellen Gerüchte zur Ausstattung des neuen iPhones.