Kommt das Sony Xperia Ion bald nach Europa?

Sony hat jetzt in Taiwan das Android-Phone Xperia Ion vorgestellt. Das neue Topmodell hat einen 1,5 GHz schnellen Dualcore-Prozessor, einen hochauflösenden 4,6-Zoll-Bildschirm sowie eine 12 Megapixel-Kamera. Ein Marktstart in Europa wird für das 3. Quartal erwartet.

Das Sony Xperia Ion war zwar schon auf der diesjährigen Consumer Electronic Show in Las Vegas Anfang des Jahres zu sehen. Damals wurde es allerdings ausschließlich als LTE-Gerät für den US-Markt angekündigt. Jetzt gab Sony den Marktstart einer Version ohne LTE-Mobilfunkeinheit in Taiwan bekannt. Die Daten des neuen Sony-Modells klingen vielversprechend: Als Antrieb kommt ein schneller 1,5 GHz Doppelkern-Prozessor von Qualcomm mit 1 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 16 Gigabyte interner Speicher zum Einsatz. Das 4,6 Zoll-Großdisplay bietet eine Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Eine 12 Megapixel-Kamera ist ebenfalls integriert. Sie nimmt HD-Videos im Format 1920 x 1080 Pixel auf. Das 144 Gramm schwere Android-Phone ist flott im Internet unterwegs - mit bis zu 21 Mbit/s beim Empfang und mit 5,7 Mbit/s beim Senden. Das Xperia Ion verfügt zudem über den Nahbereichsfunk NFC (Near Field Communications) . Der Marktstart in Europa wird für das 3. Quartal 2012 erwartet. Eine Auslieferung mit Android 4.0 ist wahrscheinlich - auch wenn die US-Version des Ion zurzeit mit dem alten Betriebssystem Android 2.3 angeboten wird.