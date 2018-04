Aktion: HP Touchpad für 129 Euro

Notebooksbilliger.de verkauft noch einmal 1.300 HP Touchpads in einer einmaligen Facebook-Aktion. Das 9,7-Zoll-Tablet gibt es in der 32 Gigabyte-Version zum Superpreis von 129 Euro. +++UPDATE 07. September 11.55 Uhr++ Notebooksbilliger.de hat Bewerbungsseite für den Kauf freigeschaltet - Bewerbungen jetzt möglicht+++

Elektronik-Discounter Notebooksbilliger.de startet in Kooperation mit Ondango am Dienstag den 06. September eine einmalige Facebook-Aktion bei der 1300 HP Touchpads mit 32 Gigabyte Speicher zum Supersonderpreis verkauft werden.

Das Tablet mit 9,7 Zoll-Display und 1,2 Dual-Core-Prozessor, das ausschließlich über WLAN online gehen kann und mit dem Betriebssystem WebOS ausgestattet ist, wird für supergünstige 129 Euro angeboten.

+++ UPDATE vom 06.September 11.20 Uhr + Notebooksbilliger.de gibt folgendes Statement ab +++

Die Anzahl der Anfragen pro Sekunde auf den Servern macht es den interessierten Kunden quasi unmöglich, eines der begehrten Geräte zu bekommen. Im Moment sitzen wir an einer speziellen Seite, auf der sich jeder Interessierte auf ein TouchPad "bewerben kann". Diese Seite wird für 48 Stunden für euch freigeschaltet sein. Aus allen, die sich auf dieser Seite eingetragen haben, werden wir am Ende der Aktionszeit 1300 Personen auslosen, diese per Mail kontaktieren und ihnen mitteilen, dass sie ein HP TouchPad käuflich erwerben können.

+++ UPDATE vom 07. September 11.55 Uhr +++

Die Seite ist jetzt bei notebooksbilliger.de freigeschaltet. Wer sich für den Kauf eines TouchPad mit 32 GB für 129 Euro bewerben will, findet das entsprechende Formular hier

