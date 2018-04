Am 25.3. um 17:00 Uhr war es endlich soweit: Apple öffnete die Tore in München, um das iPad2 unter die Leute zu bringen. 500 Personen warteten schon in einer langen Schlange, einige schon seit 26 Stunden.

Während sich die Leute in der Schlange erwartungsfroh die neusten Technik-Geschichten erzählten, fragten alle fünf Minuten vorbeilaufende Passanten, was hier denn los sei - um daraufhin kopfschüttelnd das Weite zu suchen.

Ordnungsleute waren schon seit dem Vorabend und die ganze Nacht da. Apple selbst hat wohl schon in der Früh um 4:30 Uhr mit dem Ausschenken von Kaffee an Wartende begonnen. Man merkt bei allen Aktionen, dass der Hersteller versucht, aus dem Verkauf eines Produktes eine Show zu machen.

Wie üblich wurde der erste Käufer groß bejubelt und gleich vor die reichlich vorhandenen Fernsehkameras gezogen. Der Verkauf lief allerdings langsam. Ob alle in der Schlange ein iPad bis 20:00 Uhr abbekommen, darf bezweifelt werden. Anbei unsere ersten Impressionen aus der Rosenstraße in München.

Ein Besuch im Media Markt

Neben dem Apple Store in München haben wir es uns nicht nehmen lassen und auch dem weltgrößten Media Markt einen Besuch abgestattet. In dem im Mai 2009 eröffneten Flagshipstore am Leuchtenbergring in München ging es geradezu beschaulich zu. Gegen 16.40 hatten sich rund 50 iPad-2-Interessenten eingefunden, bis zum Start um 17.00 Uhr waren es geschätzte 90 Leute.

Die Filiale begann pünktlich mit dem Verkauf und wickelte flott ab - und nach knapp 30 Minuten gab es auch schon nichts mehr zu tun (zumindest in puncto iPad-Verkauf). Ausverkauft hieß es dann. Der Grund ist denkbar einfach: Wie ein Media-Markt-Mitarbeiter erklärte, lieferte Apple 2000 iPads an sämtliche 500 Filialen in Deutschland - und der Leuchtenbergring hatte sogar noch am meisten - etwa 30 Stück - bekommen (ob der Größe der Filiale).

Die Enttäuschung war einige Kunden anzumerken, die meisten gingen aber locker damit um. Viele hatten wohl damit gerechnet: Wie sich während dem Warten in der Schlange herausstellte, hatte der ein oder andere nämlich bereits seine Vorbestellungen via Internet auf den Weg gebracht; der Media Markt-Besuch war schlicht nur der Versuch, die Wunderschnitte doch noch früher ergattern zu können... als in 3 Wochen...