Seit langem kommt mal wieder eine Bassreflexbox von Isophon. Die Schwaben, sonst Vertreter der geschlossenen Konstruktion, gönnen in der neuen Vescova zumindest einem der beiden Tieftöner (läuft bis 150 Hertz) die Unterstützung der Bassreflex-Konstruktion. Darüber hinaus arbeitet in der schmucken Säule Langbewährtes: Die superben Keramik-Chassis der Edel-Schmiede Thiel dürften auch in der Vescova für atemberaubende Klangbilder sorgen. Und wie bei Isophon üblich, kann der geneigte Kunde zwischen Keramik- und Diamant-Hochtöner (Aufpreis: 5000 Euro) sowie aus über 200 Farbausführungen wählen. Preis: 8000 Euro. Infos unter 07159/920161 oder www.isophon.de