Lautsprecher Magnat Quantum Limited

Lange Zeit hatten wir nichts mehr von NXT gehört. Doch nun kommt dieses Biegewellen-Prinzip in Form eines fantastischen Breitbänders zurück. Eingebaut ist das neue Super-Chassis in die neue Magnat Quantum Limited, die in den nächsten Monaten auf den Markt kommen wird. Preis und genaue Ausführung stehen noch nicht fest, aber ein Vorserienmodell konnten wir schon hören. Das Ergebnis was fantastisch: Ein wunderbar komplettes Klangbild mit einem Hochton ohne jeden Anflug von Schärfe und ohne Bündelung. Darauf darf man sich freuen!