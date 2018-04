Das Goldene Ohr - die Sieger in dem Wahljahr 2011 stehen fest

Anzeige

Fast 40000 Stimmen kamen zusammen bei den großen Leserwahlen von AUDIO, stereoplay und Video-HomeVision. Die gekürten Geräte des Jahres 2011 wurden in einer großen Gala gefeiert. Wer bei AUDIO die begehrten "Goldenen Ohren" dieses Jahr erhielt, erfahren Sie auf www.audio.de/leserwahl.

Erfolgreichste Marke in allen drei Wahlen und damit Brand of the Year wurde wie im vergangenen Jahr Denon.

AUDIO dankt allen Teilnehmern!