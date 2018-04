LG bringt XXL-Smartphone Optimus Vu

Seit März ist es in Korea zu haben, jetzt kommt das LG-Smartphone mit dem markanten 5-Zoll-Display im 4:3-Format auch nach Deutschland. Das LG Optimus Vu bietet einen Quadcore-Prozessor und einen 32 GB-Speicher.

Bereits Ende Februar präsentierte LG erstmals sein XXL Smartphone Optimus Vu. Das Android-Smartphone überraschte mit einem 5-Zoll Großdisplay im ungewöhnlichen 4:3 Bildformat. Dualcore-Prozessor und eine LTE-Funkeinheit für den schnellen Datentransfer waren auch vorhanden.

Jetzt - fast sechs Monate später - steht der Marktstart des Optimus Vu auch in Deutschland bevor. Im September soll der Verkauf des 5-Zoll-Phones beginnen - das jedoch in seiner Ausstattung leicht verändert wurde. So fehlt im Optmus Vu die LTE-Funkeinheit, das Vu nutzt ausschließlich UMTS für den schnellen mobilen Datenverkehr.

Änderungen gibt es auch beim Prozessor. Statt des Doppelkern-Prozessors übernimmt ein Vierkern-Prozessor von Nvidia den Antrieb. Als Betriebssystem kommt Android 4.0 zum Einsatz. Die Eingabe auf dem 5-Zoll-Bildschirm (Auflösung: 1024 x 768 Pixel) erfolgt per Touchscreen und mit Hilfe eines speziellen Rubberdium-Pens, mit dem etwa Notizen festgehalten werden können. Das Vu verfügt beispielsweise auch über einen Quickclick-Hotkey mit dem Nutzer bequem Screenshots und Memos mit einem Tastendruck erfassen können.

Das Optimus Vu besitzt eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine 1,3 Megapixel-Kamera auf der Frontseite. Nähere Angaben zum genauen Marktstart-Termin und den voraussichtlichen Preis liegen bislang noch nicht vor.

