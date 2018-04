LG E-Note H1000B: Windows-7-Tablet startet in Korea

Einen etwas unspektakulären Start in Sachen Ausstattung und Optik legt das neue Windows-7-Tablet von LG in Korea hin.

Tablets mit Windows 7 als Betriebssystem sind noch rar gesäht und der Erfolg steht noch in den Sternen, da das Betriebssystem nicht vollständig auf die Nutzung mit Tablets ausgelegt ist. Ob LG beim E-Note H1000B eine eigene Oberfläche überstülpt, um eine bessere Bedienbarkeit mit den Fingern zu gewährleisten, ist noch unbekannt.

Die Ausstattungsdetails veröffentlicht LG vollständig auf seiner koreanischen Seite. 10,1 Zoll misst das kapazitive Touch-Display in der Diagonalen. Mit 1366 x 769 Pixeln löst es auf. Für Vortrieb sorgt der Prozessor Intel Atom Z530 mit 1,6 Ghz - ein Modell, das man von Netbooks kennt. Weitere Anlehnung an Netbook-typische Eigenschaften finden sich in der Betriebssystemvariante, Windows 7 Starter, im Arbeitsspeicher (1 GB RAM) und beim Festspeicher, der aus einer 16 GB großen SSD besteht.

Bei der Connectivity trumpft das LG E-Note H1000B mit WLAN b/g/n und Bluetooth 3.0 auf. Zwei USB-Anschlüsse bringt es mit und einen SD-Karten-Steckplatz. Was fehlt sind HDMI-Anschluss und ein UMTS-Modul. Als kleinen Ausgleich für letzteres Manko wird das Tablet in Korea mit einem tragbaren WiMAX-Router ausgeliefert.

Ein paar letzte nackte Zahlen: 850 Gramm Gewicht, 14,5 Millimeter Dicke, rund 620 Euro Verkaufspreis. Ob und wann es nach Deutschland kommt, ist noch nicht sicher.