LG kündigt drei Smartphones der L-Serie an

LG zeigt auf dem Mobile World Congress auch seine neue Design-Serie Optimus L. Zum Start werden gleich drei Modelle - das L3, L5 und L7 - vorgestellt. Die Smartphones aus der Einsteiger- und Mittelklasse setzen auf Android 2.3 und 4.0 als Betriebssystem und sollen in den nächsten drei Monaten in Deutschland auf den Markt kommen. Aktualisiert 29.02.12 - 09.00 Uhr -

Das kompakte Optimus L3 verfügt über einen 3,2 Zoll (8,1 cm) kleinen Touchscreen, der lediglich 240 x 320 Bildpunkte darstellen kann. Bereits im März soll das preisgünstige Einsteigermodell mit der 3-Megapixel-Kamera in Deutschland auf den Markt kommen. Ausgeliefert wird es mit Android 2.3 alias Gingerbread. Ein Update auf Android 4.0 ist unwahrscheinlich, da das L3 nur mit einem einfachen 600 Megahertz Prozessor ausgestattet ist.

Die beiden anderen LG Phones der neuen L-Serie setzen von Anfang an auf Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich als Betriebssystem. Das Optimus L5 hat einen 4-Zoll-(10,2 cm) Monitor. Als Antrieb kommt ein 800 Megahertz schneller Singlecor-Prozessor zum Einsatz, der integrierte Speicher fasst 1 Gigabyt, lässt sich aber per Speicherkarte erweitern. Das L5 hat eine 5-Megapixel-Kamera, eine HSDPA-Funkeinheit (max. 7,2 Mbit/s), WLAN und NFC (Near Field Communication). Ein 1500 mAh-Akku sorgt für die ausreichend Ausdauer. Das Flaggschiff der L-Reihe, das LG Optimus L7, verfügt über einen 4,3 Zoll (10,9 cm) großen Bildschirm (Auflösung: 480 x 800 Pixel). Beim L7 übernimmt ein 1 Gigahertz schneller Singlecore-Prozessor von Qualcomm den Antrieb. Eine 5-Megapixel-Autofokus-Kamera ist auf seiner Rückseite eingebaut. Das Optimus L7 geht per HSDPA (max. 7,2 Mbit/s) sowie WLAN flott ins Internet. Der Kurzstreckenfunk NFC (Near Field Communication) ist auch bei diesem Modell vorhanden. Sein 1700 mAh Akku verspricht gute Ausdauerwerte. Das L7 ist mit Android 4.0 ausgestattet und soll - wie das L 5 - bis spätestens im Juni 2012 in den Handel kommen.