LG stellt Optimus True HD LTE vor

LG hat heute sein erstes LTE-Smartphone für den deutschen Markt angekündigt. Das Optimus True HD LTE ist ein Schwestermodell des Optimus LTE, das seit Oktober im Heimatmarkt Korea und den USA verkauft wird. Der Netzbetreiber o2 hat bereits erklärt, das Modell ab Juni anzubieten.

Das Optimus LTE spielt in einer Liga mit dem HTC One X und dem Xperia S. Das Display ist 4,5 Zoll groß und hat die scharfe Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Dazu kommen eine 8-Megapixel-Kamera und ein 1,5 Gigahertz schneller Dualcore-Prozessor. Ein 1830 mAh starker Akku versorgt das mächtige Smartphone (134 x 68 x 10,5 Millimeter) mit Energie. Nahezu alle Funkstandards werden unterstützt: neben LTE auch HSPA+ sowie Bluetooth, und Wlan mit DLNA und Wi-Fi Direct. Der interne Speicher ist nur 4 Gigabyte groß, kann aber mit bis zu 32 Gigabyte große microSD-Karten aufgerüstet werden. Als Betriebssystem ist Android in der veralteten Version 2.3 Gingerbread installiert - ein Update hat der Hersteller aber bereits in Aussicht gestellt. Noch einmal die wichtigsten Ausstattungsmerkmale des LG Optimus True HD LTE im Überblick:

Prozessor: 1,5 GHz Dualcore-Prozessor

Display: 4,3 Zoll (10,9 Zentimeter) IPS-Display mit 1280 x 720 Bildpunkten

Interner Speicher: 4 Gigabyte, mit microSD erweiterbar

Betriebssystem: Android 2.3 Gingerbread, Upgrade auf Android 4.0 soll folgen

Kamera: 8,0 Megapixel Autofokus-Kamera mit LED-Blitz, 1,3 Megapixel Front-Kamera

Akku: 1.830 mAh

Marktstart: ab Juni bei o2