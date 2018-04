LG verbessert Smartphone Benutzeroberfläche

LG will seine neuen Android-Smartphones mit der verbesserten Benutzeroberfläche UI 3.0 ausstatten. Zum ersten Mal in Europa ist die neue Oberfläche beim LG Optimus 4X HD zu sehen - es soll noch im Juni auf den Markt kommen.

LG Electronics will seine aktuellen, mit Android 4.0 ausgestattete Smartphones bald mit der neuen LG-Oberfläche UI 3.0 optimieren. Das neue User Interface (UI) bietet eine Reihe von Verbesserungen zu der etwa die neue Memo-Funktion Quick Memo gehört, mit der Anwender schnell Notizen mit dem Finger anlegen können und sie flott per soziale Netzwerke, SMS oder Mails verteilen können. Die neue LG-Oberfläche bietet auch Verbesserungen beim Entsperren des Smartphones. Es muss lediglich ein Finger über eine beliebige Stelle des Bildschirms gezogen werden, um das Android-Phone wieder zu aktivieren. Weitere neue Funktionen der neuen LG-Oberfläche:

Ein neues Pattern Lock, mit dem Nutzer eine häufig benutzte Funktion, etwa die Kamera, voreinstellen können, so dass sie beim Entsperren des Telefons automatisch aktiviert wird.

Ein neuer Voice Shutter, mit dem Fotos per Sprachkommandos aufgenommen werden.

Eine Kamerafunktion, die dem Benutzer erlaubt, eine Auswahl der besten Aufnahme aus mehreren Bildern zu treffen. Zur Auswahl stehen auch Bilder, die kurz vor dem Drücken des Auslösers aufgenommen wurden.

Ein Icon-Customizer, mit dem Anwender Icons und Shortcut-Symbole mit eigenen Fotos belegen können.

Die Erweiterung des Menüs mit einer Download Kategorie, die für eine bessere Übersicht sorgen soll.

Eine vereinfachte Version der Oberfläche, die Anfängern hilft besser mit dem Smartphone klarzukommen.

Anzeige

Die neue Oberfläche Optimus UI 3.0 feiert seine Premiere im LG Optimus LTE II, das in dieser Woche in Korea auf den Markt kommt. In Europa ist UI 3.0 erstmals im LG Optimus 4X HD zu sehen. Das Quadcore-Smartphone hinterlies im ersten Connect-Test einen guten Eindruck. Sein Marktstart soll noch im Juni erfolgen.