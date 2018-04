Linn Highlights am 4. und 5.4 bei der Steiner Box in Erlangen

© Archiv Linn LP 12

Bei der Steiner Box in Erlangen stehen am Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr Linn Neuigkeiten im Focus.So wird natürlich die brandneue Motorsteuerung für den LP12 LINN Klimax Radikal und die Einbau-Phono-Stage Urika zu hören sein (siehe auch www.stereoplay.de ).Dazu werden durch die neun Subwoofer Majik 126 und Akurate 226 vorgeführt. Zudem gibt es noch einen Ihnen einen Workshop zum Thema "Multi Subwoofer" in dem verschiedene Lösungen mit ein bis vier Subwoofern pro Raum zu hören sind. Der kleine Ständerlautsprecher Majik 109 ist nicht nur ein stereoplay Highlight, sondern ermöglicht es auch, das er aktiv angesteuert wird. Ob sich dies lohnt, kann man in einem weitern Hörraum nachvollziehen. www.steinerbox.de Anzeige