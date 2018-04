Am Freitag gibt sich Linn Chef Ivor Tiefenbrun die Ehre die neuen LP 12 Upgrades vorzustellen.

Am Freitag den 15.05. kann man sich zwischen 14 bis 19 Uhr in der Luipoldstrasse 30 in Erlangen nicht nur von den Qualitäten des neuen Radikal-Upgrades des LP 12 und der Urikla Einbau-Phonostufe, die auch beim Test im aktuellen stereoplay für Furore sorgten, überzeugen, sondern auch Mr. Linn himself Ivor Tiefenbrun zum Gedankenaustausch treffen.Ein Pflichtermin nicht nur für treue Linnianer.