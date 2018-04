LTE bereits für 13 Millionen Haushalte

Der Hightech-Verband Bitkom hat Zahlen zum Ausbau von LTE vorgelegt. Rund 13 Millionen Haushalte in Deutschland können das schnelle mobile Internet bereits nutzen. Aber erst 150.000 Kunden verwenden die Netze der 4. Mobilfunk-Generation (4G) tatsächlich.

Der Aufbau der Netze ist zurzeit in vollem Gang. Etwa 3.000 LTE -Basisstationen wurden bereits in Betrieb genommen. In Düsseldorf, Köln, Frankfurt/Main, München und Berlin wird kräftig gebaut. Bis Ende dieses Jahres soll LTE in rund 300 Städten verfügbar sein und die bestehende mobile Breitband-Versorgung verbessern. Die LTE-Anbieter schätzen - so Bitkom - bis Ende des Jahres 2012 mehr als die Hälfte der Haushalte in Deutschland mit LTE versorgen zu können. Der LTE-Standard (LTE: Long Term Evolution, auch 4G) ist der Nachfolger von UMTS/HSPA (3G) und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von (bis zu) 100 Megabit pro Sekunde. Um die Lizenzvorgaben der Bundesnetzagentur zu erfüllen, haben die Anbieter zunächst ländliche Gebiete ohne Breitbandanschluss mit LTE ausgerüstet. Die Versorgung auf dem Land ist in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein abgeschlossen. Weitere Standorte folgen, um die letzten "weißen Flecken" in der Breitbandversorgung zu schließen.Derzeit wird LTE bislang vor allem als Internetzugang von Privathaushalten und Geschäftskunden genutzt. Das Telefonieren über LTE ist jedoch noch nicht möglich, da die entsprechenden Mobilfunkstandards immer noch fehlen.