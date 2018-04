Der Audio-Spezialist Marantz stellte am Mittwoch seine neue AV-Receiver-Vorstufe AV7005 vor. Entwickelt wurde das System für Heimkino-Enthusiasten, die Wert auf höchste klangliche Präzision legen. Dies verdeutlicht auch der Preis. Zur rund 1.650 Euro teuren Vorstufe benötigt der Klang-Liebhaber zusätzlich die zwei passenden Endstufen MM7055 und MM7025 im Gesamtwert von 2.200 Euro.

Mit diesem Heimkino-Baukastensystem trennt Marantz also die Vorstufe (AV7005) von der 5-Kanal-Surround-Endstufe (MM7055) und der Stereo- und Frontlautsprecher-Endstufe MM7025. Marantz will damit einerseits hohe Ausgangsleistungen bereitstellen (140 Watt je Kanal an 8 Ohm), andererseits aber ein Übersprechen der Audio-Signale verhindern. Die Decodierung und Verarbeitung des empfindlichen Audiosignals findet demnach in der Vorstufe AV7005 statt und diese leitet das Signal dann entsprechend an die betroffenen Endstufen weiter.

Zusätzlich überträgt der AV7005 sämtliche Audiosignale auf unterschiedliche Weise an den Digitalen Sound-Prozessor (DSP), um die vollständige Trennung aller Kanäle zu gewährleisten und so störendes "Übersprechen" bereits im Vorfeld zu eliminieren. Beispielsweise können Audiosignale an den Netzwerkanschluss geleitet werden, um Musik vom PC oder Internetradio wiederzugeben. Alternativ dazu ist es möglich, das Signal an einem der sechs HDMI-1.4a-Eingänge bereitzustellen. Des Weiteren verarbeitet das Gerät 3D-Videosignale mit größter Sorgfalt und stellt diese an den beiden HDMI-1.4a-Ausgängen bereit.

Als Extras hält der AV7005 außerdem einen iPod-kompatiblen Front-USB-Port bereit sowie einen Eingang für Schallplattenspieler mit MM-Abtastsystem. Außerdem unterstützt der AV7005 die neuesten Soundformate, einschließlich Audyssey DSX, indem er den Sharc 32Bit-Signalprozessor von Analog Devices auch für die automatische MultEQ XT-Kalibrierung nutzt.

Erhältlich sind die drei Surround-Bausteine in der Farbe Schwarz. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Vorstufe AV7005 beträgt 1.650 Euro, die Fünfkanal-Endstufe MM7055 soll 1.300 Euro kosten und die Stereo-Endstufe verlangt dem Käufer noch einmal 900 Euro ab. Mit zum Lieferumfang der Vorstufe gehört eine lernfähige Fernbedienung.