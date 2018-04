Marktstart des zweiten Nokia Windows Phones

Das Lumia 710 kommt jetzt in Asien in den Handel. Es ist etwas preisgünstiger als das Lumia 800, setzt ebenfalls auf Windows Phone 7.5 und verfügt über einen 1,4 Gigahertz schnellen Prozessor. Das Smartphone ist dank Wechselcover farblich besonders Abwechslungsreich. Anfang 2012 kommt es auch nach Deutschland.

Seit heute wird das Nokia Lumia 710 in Taiwan verkauft. Der Verkaufsstart in Singapur, Hongkong, Indien und Russland folgt in den nächsten Tagen. Weitere Ländern folgen in den nächsten Wochen. Anfang 2012 - so die Nokia Planung - kommt das kleine Lumia-Modell mit den Wechselcovern auch nach Deutschland.

Wie sein Schwestermodell Lumia 800 setzt das Lumia 710 auf das Betriebssystem Windows Phone 7.5, auch Mango genannt. Das 126 Gramm schwere Smartphone hat ein 3,7 Zoll (9,4 Zentimeter) großes kompaktes TFT-Display, das eine Auflösung von 800 x 480 Bildpunkten bietet. Unter dem Gehäuse sorgt ein 1,4 Gigahertz schneller Snapdragon-Prozessor von Qualcom für flotte Zugriffe, der jedoch nur von 512 Megabyte RAM unterstützt wird. Der interne Speicher ist zwar 8 Gigabyte groß, lässt sich aber nicht durch Speicherkarten erweitern.

Für den schnellen Datentransfer stehen UMTS/HSPA (Empfangen: 14,4 Megabit/s, Senden: 5,76 Megabit/s) sowie WLAN (802.11 b/g/n) bereit. Eine 5-Megapixel-Autofokus-Kamera, die mit einem LED-Blitz ausgestattet ist, ist auch vorhanden.

Nokia gibt für das Lumia 710 eine Gesprächszeit von 7,6 Stunden. Sein 1300 mAh-Akku soll alternativ eine Rufbereitschaft von bis zu 400 Stunden sicherstellen oder den Musikspieler bis zu 38 Stunden in Bewegung halten.

Das Lumia 710 kommt für rund 320 Euro Anfang 2012 in Deutschland auf den Markt.

