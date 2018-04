Maxxim startet zwei günstige Tarifpakete für Smartphones

Mobilfunk-Discounter Maxxim hat zwei neue Inklusivpakete im Programm: Die Einsteigertarife MaxxFree 100 und MaxxFree 200. Die Guthaben-Tarifpakete bieten Frei-Minuten, Frei-SMS sowie eine Surf-Flatrate. MaxxFree 100 gibt es bereits für 6,90 Euro im Monat.

Die Drillisch-Tochter Maxxim hat zwei günstige Guthabenkarten-Tarife für Smartphone-Nutzer gestrickt, die interessant sind für alle, die nicht so viel mit ihrem Mobiltelefon telefonieren und simsen. Der MaxxFree 100 Tarif bietet für 6,95 Euro im Monat die Option 50 Minuten in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze zu telefonieren und 50 SMS in deutsche Netze zu verschicken. Ebenfalls enthalten ist eine Surfflatrate mit 200 Megabyte Highspeed-Surfen (mit maximal 7,2 Mbit/S) im Monat. Die zweite Tarifvariante, MaxxFree 200, kostet 9,95 Euro im Monat und bietet etwas mehr: 100 Frei-Minuten, 100 Frei-SMS plus eine Internet-Flat mit 500 Megabyte Turbosurfen im Monat. Sind die Inklusiv-Minuten und Inklusiv-SMS aufgebraucht, kostet jede weitere Minute und SMS bei Maxxim jeweils 9 Cent. Die beiden Guthaben-Tarife können aber auch mit mehr Highspeed-Volumen, einer Festnetz-Flat sowie einer SMS-Flat ergänzt werden.