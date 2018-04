Smartphone-Tarife

McSIM bringt neuen Multi-Tarif

Die Drillich Telecom-Tochter McSIM bietet ab sofort die Tarifoption Multi-Spar für 14,95 Euro im Monat an. Dafür gibt es eine SMS- und Internet-Flat plus die Option, in einige Länder für nur 8 Cent pro Minute telefonieren zu können.

© McSIM McSIM bringt neuen Multi-Spartarif

Das Besondere an dem neuen Flat-Paket sind die günstigen Verbindungen ins Ausland. Davon profitieren Mobilfunknutzer, die viel in spezielle Länder im europäischen Raum telefonieren (vergünstigt sind beispielsweise Anrufe nach Frankreich, Russland, Schweiz, Skandinavien und Türkei) oder in China, Japan oder Thailand häufig anklingeln. McSIM berechnet für Anrufe zu Festnetz-Anschlüssen in diesen Ländern nur 8 Cent pro Minute. Mit diesem Multi-Spar-Flatpaket sind auch 1000 SMS pro Monat in alle nationalen Netze abgedeckt. Pro Tag gilt jedoch eine Obergrenze von 50 SMS. Wer mehr simst, wird mit 8 Cent pro SMS zu Kasse gebeten. Das Surfen mit dem Handy ist ebenfalls inklusive. Bei McSIM liegt das Surftempo bei 7,2 Megabit pro Sekunde (beim Download). Falls mehr als 200 Megabyte im Monat gesurft werden, drosselt die Drillich-Tochter die Transfergeschwindigkeit auf 56 Kilobit pro Sekunde. Neukunden können die Multi-Spar-Paket sofort unter www.mcsim.de gleichzeitig mit der Bestellung des McSIM-Handytarifs hinzubuchen. Bestandskunden haben nach Aussage des Anbieters erst in Kürze die Möglichkeit den neuen Multi-Tarif zu aktvieren. Interessieren Sie sich für einen neuen Mobilfunktarif? Anzeige