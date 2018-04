Media Markt - die Navi-Schnäppchen unter der Lupe

Media Markt präsentiert im Newsletter 10/2011 drei mobile Navisysteme als Schnäppchen-Angebote. Das TomTom XXL IQ Routes Europe Traffic, das Garmin Nüvi 1390 Tpro und das neue Becker Active 43 Transit. Sind es wirklich Schnäppchen?

TomTom XXL IQ Routes Europe Traffic - beim MediaMarkt für 149 Euro

Das TomTom XXL IQ Routes Europe Taffic ist mit TMC-Verkehrsinfos, Fahrspurassistent und der intelligente Routensuche IQ-Routes ausgestattet. Am auffälligsten an dem TomTom-Modell ist jedoch der Riesenmonitor mit 12,7 Zentimeter Bilddiagonale. Das TomTom-Modell punktet in der Praxis vor allem mit der Darstellung auf dem riesigen Display und seiner leichten Bedienung. Trotz kleiner Schwächen beim Routing und der etwas langsamen Routenberechnung erhielt das einfach ausgestattete XXL von naviconnect das Testurteil "Gut".

Fazit: Das TomTom XXL ist ein gutes Einsteiger-Navigerät mit einem angenehm großen Display, aber ohne Freisprechfunktion. Der MediaMarkt-Preis von 149 Euro geht in Ordnung, im Web kostet es mindestens 10 Euro mehr.

Garmin Nüvi 1390 Tpro mit nüMaps Lifetime - beim MediaMarkt für 189 Euro

Das Garmin Nüvi 1390 Tpro ist mit einem Display im Standardformat von 10,9 Zentimeter ausgestattet und bietet neben Fahrspurassistent, 3D-Kreuzungsansicht und einer echte Fußgängernavigation aber auch Komfortmerkmale wie Bluetooth-Freisprecheinrichtung und TMCpro als Stauinformationsquelle. Bei naviconnect konnte das Modell aufgrund guter Noten in Handhabung, Zielführung und Routenberechnung mit der Gesamtnote "sehr gut" abschneiden. Die vom MediaMarkt angebotene Version ist mit der interessanten müMaps-Lifetime-Garantie ausgestattet. Durch diese Garantie ist das Gerät immer mit dem neusten Kartenmaterial unterwegs, da die mitgelieferten digitalen Europakarten für 41 Länder lebenslang (mit bis zu vier Updates pro Jahr) kostenlos aktualisiert werden.

Fazit: Das Garmin Nüvi 1390 Tpro ist ein interessantes Komfort-Navimodell mit TMCpro-Verkehrsinfos. Sehr praktisch ist auch die lebenslange Aktualisierung der mitgelieferten Digitalkarten. Der MediaMarkt-Preis von 189 Euro ist interessant - im Web ist die Version mit der lebenslangen Kartenaktualisierung zurzeit ab 195 Euro zu haben

Becker Active 43 Transit - beim MediaMarkt für 249 Euro

Das Becker Active 43 Transit ist ein brandneues portables Navisystem speziell für Busse, LKWs und Wohnmobile. So berücksichtigt das Active 43 etwa bei der Routenführung die Fahrzeugabmessungen, Gewicht und gegebenenfalls auch die Gefahrengutkategorien. Das Navisystem besitzt einen 10,9 Zentimeter großen Bildschirm. Es bietet einen Fahrspurassistenten, zeigt das Gelände und Kreuzungen in 3D-Karten an, TMC liefert die Stauinformationen. Außerdem ist das Navigerät mit einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung ausgestattet. Digitalkarten für 43 europäische Länder sind ebenso wie das Ladekabel für 12/24 Volt im Lieferumfang.

Fazit: Das Becker Active 43 Transit ist ein interessantes Navisystem für LKWs und Busse, aber auch für Caravaner. Der MediaMarkt-Preis von 249 Euro ist kein Schnäppchen-Preis - zum gleichen Preis ist es auch im Web zu finden.