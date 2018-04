Mediamarkt Aktion: HTC One X in Polarweiß für 579 Euro

Der Mediamarkt bietet in seinem Aktionsangebot für die KW 16-2012 auch ein Android-Smartphone, das HTC One X. Das HTC-Modell ist zurzeit das Topmodell unter den Androiden - es ist das erste Quadcore-Smartphone, es hat Android 4.0 und ein Topdisplay mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Aber hat der Mediamarkt auch den entsprechenden Superpreis für das Supermodell?

Das HTC One X ist zurzeit das Topmodell unter den Android-Smartphones. Sein 4,7 Zoll Riesendisplay bietet die superscharfe Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Ein 1,5 Gigahertz getakteter Quadcore-Prozessor (Nvidia Tegra 3) übernimmt den Antrieb. 1 Gigabyte RAM und 32 Gigabyte interner Speicher stehen zur Verfügung, er ist jedoch nicht per Speicherkarte erweiterbar. Natürlich ist beim neuen HTC-Topmodell auch die neue Androidvariante 4.0 als Betriebssystem und die neuste HTC-Sense-Oberfläche installiert.

Wie bei Smartphones der Topklasse üblich ist eine 8-Megapixel-Kamera vorhanden, die auch HD-Videos mit 1080p-Auflösung aufnehmen kann. Der schnelle Internetzugang steht per HSPA und WLAN zur Verfügung ebenso Bluetooth 4.0 sowie der Nahbereichsfunk NFC. Der Akku des HTC One X fällt mit 1800 mAh zudem vielversprechend groß aus. Connect-Fazit nach dem ersten Test: "Das One X lässt kaum noch Luft nach oben. HTC liefert ein überzeugendes Technik-Paket ab und veredelt es mit einem eleganten Gehäuse. Hinzu kommen herausragende Kamerafunktionen und eine verbesserte Benutzeroberfläche mit vielen Extras. Einzig die enorme Größe des neuen Flaggschiffs dürfte einige potentielle Käufer abschrecken. Fazit: Das HTC One X ist zumindest bis das Samsung Galaxy S3 auf dem Markt erscheint, das Topmodell unter den Android-Phones. Es hat alles was zurzeit machbar ist an Bord. Der Mediamarkt-Preis für das polarweiße Variante ist nicht so gigantisch wie das HTC-Phone - einige Onlinehändler bieten es auch für einige Euros weniger an (inklusive Transportkosten). Wer nicht unbedingt die weiße Variante möchte, bekommt das HTC One X in grau zurzeit im Onlinehandel sogar für 20 Euro weniger.