MediaMarkt-Angebot - TomTom XXL für 129 Euro

Im neuen MediaMarkt Newsletter (KW 26/2011) taucht lediglich ein Navigationssysteme als Schnäppchen der Woche auf: das TomTom XXL IQ Routes. Ganz neu ist das Navissystem mit dem 5-Zoll-Display. connect sagt, ob es dennoch ein Schnäppchen ist.

TomTom XXL IQ Routes Europe Traffic - jetzt beim beim MediaMarkt für 145 Euro

Das TomTom XXL IQ Routes Europe Taffic ist mit TMC-Verkehrsinfos, Fahrspurassistent und der intelligente Routensuche IQ-Routes ausgestattet. Am auffälligsten an dem TomTom-Modell ist jedoch der Riesenmonitor mit 12,7 Zentimeter Bilddiagonale. In der Praxis punktet der TomTom-Pfadfinder vor allem mit der üppigen Darstellung auf dem riesigen Display und seiner leichten Bedienung. Trotz kleiner Schwächen beim Routing und der etwas langsamen Routenberechnung erhielt das insgesamt recht einfach ausgestattete TomTom XXL von naviconnect das Testurteil "Gut". Das Kartenmaterial von 42 Ländern wird beim Kauf gleich mitgeliefert.

Fazit: Das TomTom XXL ist zwar ein nicht mehr ganz topaktuelles, aber dennoch gutes Einsteiger-Navigerät mit einem angenehm großen Display. Der MediaMarkt-Preis von 129 Euro ist attraktiv - er liegt unter dem letzten MediaMarkt-Angebot und auch deutlich unter dem akuellen Preis von Internet-Anbietern. Hier finden Sei einen ausführlichen Test des TomTom XXL IQ Routes