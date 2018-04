Schnäppchen-Check: Mediamarkt

Mediamarkt-Angebote: Samsung Note, HTC One X und mehr

Der Mediamarkt präsentiert acht Smartphones in seinem neuen Aktionsangebot. Darunter sind: Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S2, HTC One X, HTC One S und das Sony Xperia S. Connect hat sich die Modelle und die aktuellen Mediamarkt-Preise angeschaut und sagt, ob sie wirklich Schnäppchen-Potential haben.

© Arnulf Schäfer Mediamarkt: Die Aktionsangebote der Woche

Folgende Smartphones und (ein) Feature-Phone sind im aktuellen Mediamarkt-Angebot vom 4. Mai zu finden: HTC One S - für 469 Euro (ggf. plus 4,99 Euro Transportkosten)

HTC One X - für 559 Euro (ggf. plus 4,99 Euro Transportkosten)

Motorola Motoluxe XT 615 - für 219 Euro (ggf. plus 4,99 Euro Transportkosten)

Samsung Galaxy Note - für 434 Euro (ggf. plus 4,99 Euro Transportkosten)

Samsung Galaxy S 2 (Version I-9100G) - für 399 Euro (ggf. plus 4,99 Euro Transportkosten)

Samsung Star 3 - für 85 Euro (ggf. plus 4,99 Euro Transportkosten)

Sony Ericsson Xperia Mini - für 129 Euro (ggf. plus 4,99 Euro Transportkosten)

Sony Xperia S - für 425 Euro (ggf. plus 4,99 Euro Transportkosten) Anzeige

Bildergalerie Galerie Schnäppchen-Check Die neuen Mediamarkt Angebote: Samsung Note, HTC One X und… HTC One S - jetzt beim Mediamarkt im Angebot für 469 Euro (ggf. plus 4,99 Euro Transportkosten) Das 8 mm dünne HTC One S ist das neue HTC Topmodell in…