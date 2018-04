Smartphone-Schnäppchen

Mediamarkt-Prospekt: Phones von Samsung und HTC

Mediamarkt bietet in der Kalenderwoche 19 in der Rubrik aktuelle Handyangebote zwei Smartphones von Samsung und HTC an.

© Screenshot Die aktuellen Handyangebote beim MediaMarkt KW19-2011

Das Samsung Omnia 7 als auch das HTC 7 Mozart setzen auf das Betriebssystem Windows Phone 7, werden für 1 Euro im Paket mit Mobilfunktarif angeboten und waren bereits mehrmals als Angebote beim Mediamarkt zu haben. Connect verrät, ob sie die Smartphones ein Schnäppchen oder angestaubte Ladenhüter sind. Anzeige Weitere Informationen: Alle Smartphones mit Windows Phone 7 im Überblick Die Plattform: Windows Phone 7 im Detail

