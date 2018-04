Schnäppchen-Check

MediaMarkt: Samsung S II und iPad im Angebot

Der MediaMarkt hat in seinem neuen Prospekt die Last Minute-Schnäppchen-Angebot für die Kalenderwoche 29 zusammengetragen. Darunter die Nummer 1 unter den Android-Modellen, das Samsung Galaxy S II, sowie einer seiner größten Herausforderer, das LG Optimus 3D. Aber auch das Bada-Modell Samsung Wave II und das HTC Desire Z sind in dieser Woche unter dem MediaMarkt-Schnäppchen zu finden.

© Archiv Media Markt Filiale

Im aktuellen Angebot sind: - HTC Desire Z für 249 Euro - LG Optimus 3D für 469 Euro - Samsung Galaxy S II für 505 Euro - Samsung Wave II für 176 Euro - Apple iPad2 mit 16 Gigabyte für 599 Euro - Apple iPad2 mtt 32 Gigabyte für 799 Euro - HP TouchPad mit 16 Gigabyte für 479 Euro - HP TouchPad mit 32 Gigabyte für 579 Euro - Packard Bell Liberty Tab G100 mit 16 GB für 399 Euro Anzeige

