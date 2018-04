Medion zeigt 10-Zoll-Android-Tablet Lifetab

Das Medion Lifetab P9514 ist ein 10 Zoll großes Tablet mit Dual-Core-Prozessor und 32 Gigabyte internen Speicher. Als Betriebssystem kommt Android 3.2 zum Einsatz. Es ist mit UMTS/HSDPA-Funkeinheit sowie WLAN ausgestattet und soll zum Weihnachtsgeschäft im Handel sein.

Ein großes 10-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten sowie Android 3.2 als Betriebssystems sind die Markenzeichen des neuen 720 Gramm schweren Lifetabs von Medion. Das mit einem Nvidia Tegra 2 Dual-Core-Prozessor ausgestattete Tablet kann auf 32 Gigabyte internen Speicher zugreifen. Mit Unterstützung einer MicroSD-Karte ist er auf 64 Gigabyte erweiterbar.

Eine UMTS/HSDPA-Funkeinheit und WLAN (inklusive n-Standard) sichern den flotten Onlinezugriff. Zwei Digitalkameras sind eingebaut - eine 2 Megapixel-Kamera vorne und ein 5-Megapixel-Modell hinten. Das Lifetab wird mit einer vorinstallierten Auswahl an Apps/Software ausgeliefert. Dabei sind: Antivirus App, Docs to Go, Leo und eBay.

Das Medion Tablet erlaubt den Zugriff auf Android-Market und auf das Medion Lifestore. Für die Kontaktaufnahme mit anderen Geräten stehen USB- und HDMI-Anschlüsse bereit. GPS, Bluetooth und ein Bewegungssensor sind natürlich auch vorhanden.

Den genauen Marktstarttermin sowie den Preis nannte Medion bislang noch nicht.