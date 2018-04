Windows-Smartphones

Microsoft gibt Startschuss für Windows Phone 8

Microsoft hat heute sein neues Smartphone-Betriebssystems Windows Phone 8 in San Francisco vorgestellt. Mit Windows Phone 8 will Microsoft Android und Apple iOS Marktanteile abjagen. Nokia, HTC und Samsung beginnen am Wochenende mit dem Marktstart ihrer Windows 8-Smartphones.

© Arnulf Schäfer, Screenshot Windows 8 Präsentation San Francisco 2012

Mit einem Presseevent hat Microsoft heute Abend in San Francisco den Startschuss für sein überarbeitetes Smartphone-Betriebssystem Windows Phone 8 gegeben. Mit Windows Phone 8 will der Software-Riese Anschluss an die dominierenden Smartphone-Systeme bekommen. Android und Apple iOS haben im Moment zusammen rund 85 Prozent Marktanteil. Anzeige Windows Phone 8 stellt einen radikalen Schnitt mit den bisherigen Windows-Smartphones dar. Alte Windows-Phones wie etwa das Nokia Lumia 900 (Connect-Testurteil "Gut") können nicht mit dem neuen Betriebssystem aufgerüstet werden. Bislang haben drei Hersteller Smartphones mit dem neuen Microsoft-Betriebssystem vorgestellt: HTC, Nokia und Samsung. Insgesamt werden sie fünf Modelle ab der nächsten Woche auf den Markt bringen. Zur Auswahl stehen das Einsteigermodell HTC Windows Phone 8S (UVP: 299 Euro), das Mittelklassemodell Nokia Lumia 820 (UVP: 500 Euro) sowie drei Modelle aus der Oberklasse: das HTC Windows Phone 8X , das Nokia Lumia 920 und das Samsung Ativ S . Vor allem die neuen Oberklasse-Modelle nutzen das neue Potential von Windows Phone 8 aus. Erstmals sind nämlich große Displays mit einer Auflösung von bis zu 1280 x 720 Pixel nutzbar, schnelle Quadcore-Prozessoren einsetzbar und eine nachträgliche Vergrößerung der internen Speichers per Speicherkarte möglich. Die neuen Topmodelle mit Windows Phone 8 in Fakten HTC Windows Phone 8X Display: 4,3 Zoll, Auflösung: 1280 x 720 Pixel, LCD

Prozessor: 1,5 GHz Dualcore

Speicher: 1 GB (RAM), 16 GB (Intern), nicht erweiterbar

Betriebssystem: Windows Phone 8

Online-Zugang: GSM/UMTS/ HSPA und WLAN (802.11 b/g/n, 2,4 und 5 GHz)

Kameras: 8 Megapixel (Rückseite), 2,1 Megapixel (Fronseite)

Akku: 1800 mAh

Größe: 132 x 66 x 10 Millimeter

Gewicht: 130 Gramm

Preis: 550 Euro (UVP)

Marktstart: Anfang November 2012 Testbericht: HTC Windows Phone 8 X Nokia Lumia 920 Display: 4,5 Zoll, Auflösung: 1280 x 768 Pixel, IPS-LCD

Prozessor: 1,5 GHz Dualcore

Speicher: 1 GB (RAM), 32 GB (Intern), nicht erweiterbar

Betriebssystem: Windows Phone 8

Online-Zugang: GSM/UMTS/ HSPA sowie WLAN, Optional: LTE

Kameras: 8,7 Megapixel PureView (Rückseite), 1,2 Megapixel (Fronseite)

Akku: 2.000 mAh

Größe: 130 x 71 x 11 Millimeter

Gewicht: 185 Gramm

Preis: 650 Euro (UVP)

Marktstart: Anfang November 2012 Samsung Ativ S Display: 4,8 Zoll, Auflösung: 1280 x 800 Pixel, Super-AMOLED

Prozessor: 1,5 GHz Dualcore

Speicher: 1 GB (RAM), 16GB / 32 GB (Intern), erweiterbar per Speicherkarte

Betriebssystem: Windows Phone 8

Online-Zugang: GSM/UMTS/HSPA+ sowie WLAN

Kameras: 8 Megapixel (Rückseite), 1,9 Megapixel (Fronseite)

Akku: 2.300 mAh

Größe: 138 x 71 x 9 Millimeter

Gewicht: 135 Gramm

Preis: k. A. (UVP)

Marktstart: k. A.

© HTC HTC Windows Phone 8X: Das HTC Topmodell mit Windows Phone 8

© Nokia Nokia Lumia 920: Nokias Topmodell mit Windows Phone 8

© Samsung Samsung Ativ S: Samsungs Top-Phone mit Windows Phone 8