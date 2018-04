Microsoft will Online-Musikdienst starten

Schon seit zwei Jahren kursieren die Gerüchte um Microsoft und den geplanten ominösen Musik-Player Zune samt passenden Online-Shop. Nun will der Software-Riese zumindest den Musik-Shop in Europa realisieren.

Schon seit zwei Jahren kursieren die Gerüchte um Microsoft und den geplanten ominösen Musik-Player Zune samt passenden Online-Shop. Nun will der Software-Riese zumindest den Musik-Shop in Europa realisieren. Mit der Übernahme des französischen Unternehmens Musiwave soll der Weg frei sein für den Start des eigenen Online-Musikdienst in Europa.

"Die Übernahme erlaubt es uns, unsere Musik-Vertriebsmöglichkeiten regional zu erweitern, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und dann auch dort Downloads und Marktplätze anzubieten", sagte Pieter Knook, Chef des Geschäfts rund um Microsofts Betriebssystem Windows Mobile, gegenüber 'Euro am Sonntag' (kommende Ausgabe). Der Vorstoß wäre ein Angriff auf iTunes Store von Apple.

Microsoft betreibt in den USA bereits eine Musikplattform namens Zune-Music-Service. Musiwave bietet Online-Plattformen für Musik-Downloads oder Klingeltöne. Zu den Kunden gehören große Mobilfunk-Unternehmen wie T-Mobile oder Orange. Vor einem Monat hatte Microsoft die Übernahme des französischen Unternehmens angekündigt.