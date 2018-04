Mit Google Voice bald ins Festnetz telefonieren

Google wird Telefonieanbieter? Mit Google Voice macht der Suchmaschinenriese jetzt den ersten Schritt und lässt Anrufe ins Fest- oder Mobilfunknetz zu.

VoIP-Dienste sind nichts neues. Täglich nutzen wir Skype, um mit anderen Skypern zu chatten oder zu telefonieren. Videochat? Seit Jahren kein Problem. Von PC oder Smartphone per VoIP mit Fest- und Mobilfunknetz telefonieren? Gegen geringe Gebühr mit Lösungen wie Skype oder Sipgate kein Thema.

Nun springt Google auf den Zug auf. Dass der Suchmaschinengigant damit technisch keine Neuerung bringt, wurde eben erläutert. Trotzdem ist Googles Einstieg in dieses Segment bedeutsam. Google vereint mehr und mehr alles, was mit Information und Kommunikation zu tun hat. Ausgangspunkt ist ein Googlemail-Account. Basisfunktion: E-Mails. Drumherum baut Google Instant Messaging, Microblogging, Social Networking, natürlich sämtliche Suchfunktionen und, und, und. Nun eben auch die Erweiterung von Voice. Bisher konnte man nur zwischen zwei Computern über Voice kommunizieren. In den USA kann man damit nun bis zum Ende des Jahres kostenlos ins Festnetz und Mobilfunknetz der USA und von Kanada telefonieren. Telefonate ins Ausland kosten zwischen 2 und 99 Cent. Sehr günstig.

Wann Google Voice mit dieser Telefonfunktion in Deutschland und anderen Ländern verfügbar sein wird ist noch nicht bekannt. Richtig interessant wird das Thema in Googles Hand dadurch, dass das Mobilbetriebssystem Android eine so große Verbreitung findet. Google Voice könnte sich als Killerapplikation erweisen, sofern die Provider mitspielen. Wenn das ganze Smartphone auf Google basiert, ist es nur konsequent, auch die Primärfunktion kontrollieren zu können.

Wie ubergizmo.com berichtet, hat Google an US-Unis und Flughäfen eine clevere Promoaktion für Google Voice gestartet. Google baut Telefonzellen auf und lässt von ihnen aus weltweit kostenlos telefonieren.

Das lustige Google Voice Promo-Video wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.