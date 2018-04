Anstatt ständig neue Lautsprecher-Modelle auf den Markt zu bringen, setzt MK Sound auf das Feintuning seiner vielfach bewährten und THX Ultra / THX Ultra 2-zertifizierten Linie 150 THX, die weltweit in Film- und Tonstudios zur Ausstattung zählt. Die zahlreichen Konfigurationen, Optionen und Varianten der Boxenfamilie werden ständig mit verbesserten Werkstoffen und neuen Materialien aktualisiert.

Anzeige

In zahlreichen Konfigurationen als passiver Monitor, als Wandlautsprecher, als legendärer Profi-Studio-Monitor mit eingebautem Class A/B-Verstärker oder als Wandeinbaulautsprecher - fällt die MK SOUND 150-Familie groß aus. Sie steht aber nicht für schnittige Formen, ausgefallene Holzoberflächenoptionen oder Avantgarde-Styling. Nein, Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen und pure, natürliche Klangqualität sollen dem Nutzer stundenlanges Hören ohne jegliche Anzeichen von Ermüdung erlauben. Die Familienmitglieder sind laut Hersteller rund um den Globus in unzähligen professionellen und privaten Einrichtungen anzutreffen. Das behutsame "update" der aktuellen Varianten ist von außen nicht sichtbar sondern fand hinter den Kulissen statt. Es umfasst beim Hochtöner beispielsweise die Viskosität und Dosierung des Ferrofluid oder eine selektive Dämpfung in der rückseitig angeordneten Kammer.

Der Tief-Mitteltöner bekam unter anderem eine erhöhte hintere Aufhängung mit mehr Bewegungsfreiraum sowie eine neuere, leichte und hoch dämpfende Sicke. Auch die Weiche erfuhr sowohl in puncto Konzept und Konstruktion als auch in Material- und Werkstoffwahl eine Aufwertung.

MK SOUND Erzeugnisse sind bei THB-Schuettler Ltd. und über die Internet-Adresse: www.thb-mksound.com erhältlich.

Auf der High End 2011 zu finden im Atrium 4, 2. OG, Raum F 217.