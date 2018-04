Mobilfunktarife

Mobilcom-Debitel: Flatpakete plus Sony Ericsson Ray

Mobilcom-Debitel kombiniert seine beiden Smartphone-Tarife Flat Smart und Flat for You mit dem Sony Ericsson Smartphone Xperia Ray. Zusammen ergibt es zwei attraktive Sonderpaket für jeweils 29,90 Euro im Monat plus ein kompaktes Android-Modell für einmalig 9,95 Euro. Das Angebot ist bis Ende des Jahres verfügbar.

© Mobilcom Debitel Mobilcom-Debitel: Flatpakete plus Sony Ericsson Ray

Herbstangebote bei Mobilcom-Debitel: Ab sofort bietet der Service-Provider Neukunden seine beiden Flat-Tarife Flat Smart und Flat 4 You für 29,90 Euro im Monat an. Bislang kosteten sie 34,90 Euro im Monat. Außerdem erhalten Neukunden das Sony Ericsson Android-Smartphone Xperia Ray für einmalig 9,95 Euro. Was bieten die beiden Tarifpakete? Beide Tarife enthalten eine Handy Internet Flat und eine Quasi-SMS-Flat für 3000 Kurzmitteilungen im Monat. Hinzu kommen netzinterne Flats. Sie gelten beim Flat Smart für alle Anrufe ins Telekom-Netz und beim Flat 4 You für alle Anrufe ins Vodafone-Netz. Außerdem enthalten: 120 Freiminuten in alle deutschen Netze beim Flat Smart. Beim Flat 4 You gehört eine Flatrate ins deutsche Festnetz oder in ein weiteres nationales Mobilfunknetz (je nach Wahl) dazu. Das neue Sony Ericsson Smartphone Xperia Ray ist eine kompaktes, nur 100 Gramm schweres topaktuelles Android-Modell mit flotten 1 Gigahertz-Single-Core-Prozessor und ordentlicher Ausdauer. Das 3,3 Zoll Touchdisplay kann mit seiner Auflösung von 854 x 480 locker mit deutlich größeren Displays mithalten. Beim connect-Test hinterlies das Xperia Ray einen guten Testeindruck (Testnote "Gut"). connect-Fazit: Es ist das richtige Modell für alle Nutzer, die ein handliches Gerät suchen, ohne sich im konkreten Einsatz beschränken zu wollen. Hier finden Sie einen ausführlichen connect-Testbericht des Sony Ericsson Xperia Ray Anzeige

