Dockingstations

Mobile Dockingstations JBL On Stage IV und JBL On Stage Micro III von Harman

Im Oktober erweitert Harman seine JBL On Stage-Serie um zwei Modelle: JBL On Stage IV und JBL On Stage Micro III. Beide Dockingsations zielen auf Mobilität ab.

© Hersteller JBL On Stage IV

Mit vier Odyssey -Vollbereichswandlern und einem digitalen Verstärker ausgestattet, soll die JBL On Stage IV (180 Euro) kräftigen Klang mit 10 Watt pro Kanal liefern - ohne Interferenzen von Mobiltelefonen, so der Hersteller. Mit 700 Gramm ist die JBL On Stage IV auch was für unterwegs und soll nach Herstellerangaben mit Batterien bis zu 16 Stunden betrieben werden können. Anzeige Die JBL On Stage Micro III (120 Euro) ist mit zwei Odyssey-Vollbereichswandlern bestückt. Mit 360 Gramm Eigengewicht zielt JBL mit der On Stage Micro III deutlich auf die reisenden iPhone-/iPod-Verwender ab. Sie soll über Batterien sogar bis zu 24 Stunden Musik liefern. Beide Modelle sind mit allen Generationen der iPod- und iPhone-Familie, Desktop-PCs, Laptops sowie sämtlichen Musikplayern kompatibel. Die Dockingstations sind über eine berührungsempfindliche Touch-Control-Steuerung oder über die mitgelieferte Fernbedienung bedienbar, die auch die Musikfunktionen des iPod/ iPhone steuert.

© Hersteller JBL On Stage Micro III