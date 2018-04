Mobiler Hotspot senkt Surfkosten im Ausland

Anbieter Go Roaming vermietet mobile WLAN-Router, die Smartphones, Tablets und Laptops im Ausland per Highspeed-Zugang ins Internet bringen. Ab heute kostet der Tageszugang lediglich 5 Euro - ein Surfvolumen von 100 Megabyte ist darin enthalten.

Smartphone-, Tablet- und Laptop-Besitzer können jetzt bei Go Roaming einen mobilen Hotspot für ihre Auslandsfahrten mieten, um Roamingkosten beim Surfen in ausländischen Mobilfunknetzen zu sparen. In einer bis Ende September befristeten Aktion kostet der Zugang lediglich fünf Euro pro Tag, daür gibt es einen mobilen WLAN-Router, der bis zu fünf mobile Geräte mit HSDPA-Tempo ins Internet bringt. Im Mietpreis ist während der Aktion ein Surfvolumen von 100 Megabyte pro Tag enthalten, das bei Nichtverbrauch auf den nächsten Tag übertragen wird. Bei Überschreiten zahlen Kunden pro Megabyte jeweils 25 Cent. Go Roaming ist derzeit in 35 europäischen Ländern, sowie in Australien, Neuseeland und Japan nutzbar.

Anzeige

Das Prinzip: Vor der Abreise wird der mobile WLAN-Hotspot gemietet. Im Ausland geht man in den Go Roaming-Partnernetzen online und nach Rückkehr wird per Rechnung gezahlt. Weitere Infos finden Sie direkt bei Go Roaming .