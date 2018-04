Soundsystem

Mobiles 2.1-Soundsystem Sweex Go Stereo Speaker Bar mit 10 Jahren Garantie

Mit der "Go Stereo Speaker Bar" präsentierte der Zubehörspezialist Sweex am Mittwoch ein günstiges und mobiles Soundsystem mit zwei Stereo-Lautsprechern sowie einem Subwoofer mit 9 Zentimetern Durchmesser in einem kompakten Gehäuse.

© Sweex Sweex Go Stereo Speaker Bar

Als Audioquelle kann sowohl ein Notebook als auch ein MP3-Player oder ein Smartphone dienen. Entsprechend flexibel bezieht die Sweex Go Stereo Speaker Bar ihre Energieversorgung wahlweise über einen USB-Port oder via Batterien. Um unerwünschte Effekte an Bildschirmen oder gar Datenverluste bei magnetischen Massenspeichern zu vermeiden, ist die kleine Soundbar außerdem magnetisch abgeschirmt. Auf der Lautsprecher-Eeinheit befinden sich insgesamt zwei beleuchtete Tasten zum Regeln der Lautstärke und eine Taste zum Ein-/Ausschalten der Beleuchtung. Erhältlich ist die Sweex Go Stereo Speaker Bar in drei Farben, die dann auch die jeweils genaue Typenbezeichnung diktieren. Schwarz steht dabei für SP100, Silber für SP101 und Weiß für SP102. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beträgt rund 25 Euro. Die Garantiezeit beläuft sich auf zwei Jahre, bei Registrierung beim Hersteller verlängert sich diese aber auf insgesamt zehn Jahre. Anzeige