Die Deutsche Telekom wird zusammen mit MasterCard eine eigene Bezahlkarte herauszubringen. Die mit einem NFC-Sticker kombinierte Telekom MasterCard gibt es bereits in diesem Jahr.

Die Deutsche Telekom kooperiert mit MasterCard, um das Bezahlen per Smartphone in den nächsten Jahren voranzutreiben. Zum Auftakt der Kooperation wird die Telekom bereits in diesem Jahr eine eigene Bezahlkarte herausgeben, die per Nahbereichsfunk NFC (Near Field Communication) bargeldloses Bezahlen ermöglichen soll.

Mit dem Start der Vermarktung von SIM-Karten basierten NFC-Lösungen wird die Telekom-MasterCard auf Mobiltelefonen verfügbar sein. In Deutschland erfolgt dieser Start bereits in diesem Jahr. Weitere Länder in Europa sollen in den nächsten Jahren folgen. Diese Karte kann weltweit an mehr als 33 Millionen MasterCard Akzeptanzstellen eingesetzt werden.

Wie die Telekom in einer Pressemitteilung betont, können Telekom-Kunden mit den neuen Bezahlprodukten künftig überall ihre Einkäufe bezahlen - egal, ob mobil mit dem Smartphone, via Internet oder traditionell, per klassischer Kreditkarte.

Telekom in Zukunft mit vielen Bezahlangeboten

Für die Zukunft plant die Telekom eine deutliche Ausweitung ihres Bezahlangebots. Die mobile Smartphone-Brieftasche soll das Herzstück eines kompletten Bezahlsystems werden. Die Kooperation mit MasterCard stellt dabei einen wichtigen Baustein dar. In der mobilen Brieftasche soll alles, was heute noch im Portemonnaie liegt, im Mobiltelefon untergebracht werden. Nach der Vision der Telekom können die Kunden damit Einkäufe bezahlen, Bahn fahren, ins Konzert gehen, Rabatte einlösen, Kundenkarten nutzen und vieles mehr.

Die Telekom wird die MasterCard Produkte über ihre Tochterfirma ClickandBuy herausgeben. Formal basiert die Partnerschaft der Telekom mit MasterCard auf der e-Geld Lizenz der ClickandBuy.

Hier finden Sie weitere Infos über das Bezahlen via NFC-Technik