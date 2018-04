Motorola bietet das Android-Smartphone Atrix ab dieser Woche über o2, The Phone House und Vodafone an. Das Modell kostet je nach Anbieter zwischen 529,99 und 569 Euro ohne Vertrag.

Das Motorola Atrix verfügt über einen Dual-Core-Prozessor mit zweimal 1 GHz Rechenleistung und 1 GB RAM. Ein Fingerabdrucksensor sorgt dafür, dass persönliche Daten nicht in die falschen Hände gelangen. Das Smartphone arbeitet mit der Android-Version 2.2 und bietet einen 4 Zoll großen Touchscreen aus 960 x 540 Pixel, der von robustem Gorilla Glas geschützt wird.

Parallel bietet Motorola auch das passenden Zubehör an. Das Multimedia Dock ist für die Nutzung des Atrix an einem Fernseher gedacht, das Lapdock, ein Netbook, das aus Display, Tastatur und einem Akku besteht, macht das Smartphone zum mobilen Rechner.

Motorola gibt für das Atrix eine Preisempfehlung von 599 Euro an. Die Preisempfehlung für das Lapdock beträgt 269 Euro, für das Multimedia Dock rund 100 Euro.

***UPDATE 04.07.11*** Seit heute ist das Motorola-Smartphone bei The Phone House zum Preis von 529,99 Euro lieferbar. Bei O2 ist es bei My Handy für 569 Euro in Ratenzahlungen (29 Euro Anzahlung und 24 Raten von 22,50 Euro) zu bekommen - in Kürze, wie es dort noch heißt.

