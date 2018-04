Motorola bringt zwei neue Android Tabs

Jetzt hat Motorola gleich zwei neue Tablets mit Android-Betriebssystem vorgestellt. Das Xoom Media Edition mit 8,2 Zoll Bildschirm und das Xoom 2 mit 10,1 Zoll-Großbildschirm. Bereits im November kommen die WLAN-Versionen dieser Modelle in Großbritannien auf den Markt.

Motorola hat die Nachfolger seines Android-Tablets Xoom präsentiert. Das Xoom 2 gibt es - wie den Vorgänger - mit einem 10,1 Zoll-Großmonitor, zusätzlich kommt eine 8,2 Zoll-Kompaktvariante auf den Markt. Sie wird unter der Bezeichnung Xoom Media Edition angeboten und ist mit 386 Gramm rund 200 Gramm leichter als das Xoom 2.

Beide Tabs verfügen über eine sehr ähnliche Ausstattung. Der 1,2 Gigahertz getaktete Dual-Core-Prozessor und 1 Gigabyte Arbeitsspeicher gehören beispielsweise dazu. Die Modelle sind mit einem 16 Gigabyte großen internen Speicher ausgestattet, der jedoch nicht per Speicherkarte erweitert werden kann. Beide Tablets besitzen eine 1,3-Megapixel-HD-Frontkamera und eine 5-Megapixel-HD-Kamera auf der Rückseite.

Bei den neuen Xoom-Modellen kommen IPS-Panels zum Einsatz, die - trotz ihres Größenunterschieds - die gleiche gute Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten bieten. Außerdem sind die Touch-Monitore durch robustes Gorilla-Glas vor Kratzern geschützt.

Das Xoom 2 wie auch das Xoom Media Edition verwenden das (noch) aktuelle Tablet-Betriebssystem Android 3.2 - ein Update auf das ganz neue Androidvariante 4.0 soll für Anfang nächsten Jahres geplant sein.

In Europa werden die schlanken Tablets (sie sind nur 9 Millimeter dünn!) zuerst in Großbritannien und Irland eingeführt. Ab November gibt es dort die WLAN-Version (mit b/g/n-Standard). Wann die UMTS-Version (sie ist bereits in den USA gelistet) nach Europa kommt ist ebenso unbekannt wie der konkrete Verkaufsstart-Termin in Deutschland.