Motorola Olympus: Gerüchte um Super-Androiden

Erste Gerüchte um ein neues Motorola-Smartphone mit Doppelkern-Tegra-CPU geistern samt Bilder durch das Internet.

Motorola hat offenbar ein neues Android-Flaggschiff in der Pipeline. Nachdem das Google-Betriebssystem das angeschlagene amerikanische Unternehmen wieder in die schwarzen Zahlen gebracht hat, wird nahtlos an diesen Erfolg angesetzt.

Vom Motorola Olympus existiert noch nicht viel mehr als die Bilder auf dieser Seite und ein paar wenige Ausstattungsdetails, die allesamt aus der Gerüchteküche stammen. Vorenthalten wollen wir sie Ihnen trotzdem nicht. Das Smartphone soll als Highlight einen Nvidia Tegra-2-Prozessor mit zwei Kernen unter der Haube haben, die mit 1 GHz getaktet sind. Der Tegra 2 ist theoretisch Full-HD-fähig und unterstützt die HDMI-Schnittstelle. Ob man mit dem Motorola Olympus tatsächlich HD-Videos per Kabel auf einen Fernseher schicken kann ist aber noch unbekannt.

Bluetooth 2.1 + EDR soll ebenfalls an Bord sein, genau so wie WLAN b/g/n. Das Display misst den Bildern nach mehr als 4 Zoll in der Diagonalen. Die Front scheint vollständig plan zu sein. Die Android-typischen Tasten sind als Sensor-Tasten ausgeführt. Eine Front-Kamera soll Videochats dienen.

Weitere Gerüchte besagen, dass eine zweite Version des Motorola Olympus eine ausschiebbare Tastatur haben soll.

Ein interessantes Gerät, das vor allem wegen seinem potenten Prozessor der Konkurrenz das Fürchten lehren könnte. Wann es erscheinen soll ist noch unbekannt.