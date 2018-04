Motorola präsentiert am 18.10 ein neues Modell

In einem Youtube-Video kündigt Motorola Deutschland die Präsentation eines neuen Modells für den 18. Oktober an. Seine Eigenschaften: schneller - dünner- smarter - stärker. Mehr Details verrät Motorola und das Video nicht.

Für den 18. Oktober hat Motorola nicht nur in den USA, sondern jetzt auch in Deutschland eine Produktvorstellung angekündigt. In einem Youtube-Video wird Motorolas nächster Schritt nebulös in schönen Bildern angedeutet. Zwar weiß der Zuschauer nach dem Betrachten des Videos immer noch nicht, welches Modell am 18. Oktober vorgestellt wird (Spyder/Razr?, Atrix2?). Aber eines ist klar: das neue Motorola-Modell ist schneller - dünner - smarter - stärker als die übrigen Modelle der Amerikaner. Wir sind gespannt.