Motorola: Update-Fahrplan für Android 4 steht

Motorola hat den Update-Fahrplan für seine Android-Smartphones konkretisiert. Das aktuelle Top-Modell RAZR bekommt die neue Version 4.0 Ice Cream Sandwich erst im zweiten Quartal 2012 (April - Juni) und nicht wie urprünglich angekündigt "Anfang 2012".

An dem Update werde gerade gearbeitet, der Rollout soll im 2. Quartal 2012 starten. RAZR-Fans müssen sich also noch etwas gedulden - genauso wie die Besitzer eines Motorola Xoom. In den USA wird das Update für die Tablet-Variante ohne 3G-Funk zwar bereits ausgeliefert, in Europa soll es aber frühestens ab April erhältlich sein. Noch schlimmer trifft es allerdings die Besitzer anderer Motorola-Modelle. Für das Xoom 2 stellt der Hersteller das 3. Quartal (Juli - September) in Aussicht, für die Highend-Modelle Atrix und Atrix 4G steht noch nicht einmal ein Datum fest. Es werde momentan geprüft, ob ein Update auf Android 4 überhaupt möglich ist, so der Hersteller. Auch beim Pro+ und beim Motoluxe möchte sich Motorola noch nicht festlegen. Fest steht jetzt aber, dass die Modelle Backflip, Charm, Defy, Defy Mini, Defy+, Milestone, Milestone 2, Flipout und XT720 kein Android 4 erhalten werden. Eine Tabelle mit den Modellen und Zeitangaben finden Sie im Motorola-Forum, eine vollständige Übersicht über die Update-Pläne aller Android-Hersteller finden Sie hier bei uns.