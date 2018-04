MP3- und Video-Player mit Radio und Diktierfunktion

Grundig präsentiert mit dem MPixx 1250 einen Mediaplayer, der mehr kann, als nur Musik abzuspielen.

Das 128x160 Pixel große Farbdisplay eignet sich für die Anzeige von Videos diverser Formate: AVM, WMV, MPEG1, MPEG2, RealMedia, MPEG4 und 3GP. Der MPixx 1250 verfügt über einen eingebauten 2-GB-Flashspeicher und lässt sich mit einer SD-Karte auf bis zu 10 GB erweitern.

Anzeige

Mit der zusätzlichen Radiofunktion lassen sich 20 Sender abspeichern. Auf Wunsch kann der Lieblingssong direkt per Knopfdruck aufgenommen und zu einem beliebigen Zeitpunkt erneut abgespielt werden. Die integrierte Aufnahmefunktion verwandelt den Mediaplayer in ein Diktiergerät. Besonderes Highlight für Musikfans: Wer sich die Songtexte seiner Lieblingslieder herunterlädt, kann diese über die Lyrik-Funktion des Mediaplayers parallel zum jeweiligen Lied anzeigen lassen. Das ist ideal zum Textelernen. Der MPixx 1250 ist ab September 2012 in sechs verschiedenen Farbvarianten für 39 Euro im Handel.

Praxis: Musikarchiv anlegen und ordnen

Sie finden Grundig auf der IFA 2012 in Halle 23, Stand 101.