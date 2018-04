MWC: Motorola bringt Smartphone Pro und Tablet Xoom nach Europa

Motorola kündigt den Europa-Marktstart seines Android-Business-Smartphones Pro und des Android-Tablets Xoom an.

Das in den USA bereits unter dem Namen Droid Pro erhältliche Android-Smartphone Pro, verfügt über eine feste Tastatur ähnlich wie die Blackberry-Smartphones. Zu seiner Business-Ausstattung gehört die Software Quick Office, es kann SD-Karten verschlüsseln und erlaubt das Löschen von Daten aus der Ferne.

Das Smartphone besitzt einen 7,9 Zentimeter großen Touchscreen, der jedoch nur 320 x 480 Pixeln darstellt. Es verfügt über einen 1-Gigahertz-Prozessor, 2 Gigabyte internen Speicher sowie einen Steckplatz für microSD-Karten. Eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus und LED-Blitz ist ebenso vorhanden wie ein GPS-Empfänger. Für den schnellen Datentransfer stehen WLAN und HSDPA zur Verfügung. Als Betriebssystem kommt beim Pro die Android-Version 2.2 "Froyo" zu Einsatz. Ob es ein Update auf Android 2.3 geben wird, ist nicht bekannt. Bei der Ankündigung nannte Motorola weder den genauen Termin der Markteinführung noch den voraussichtlichen Preis.

Europastart des Tablets Xoom angekündigt

Nachdem Motorola sein Tablet bereits auf der CES im Januar vorgestellt hat, kündigte das Unternehmen in Barcelona nun auch den Marktstart für das Xoom in Europa an - vorgesehen ist das 2. Quartal 2011.

Das Tablet verfügt über ein 25,7 Zentimeter großes Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Das Xoom wird von einem 1 Gigahertz Dualcore-Prozessor angetrieben. Das Android-Tablet setzt auf das Betriebssystem Android 3.0 und wird in Europa als WLAN- und als WLAN-UMTS-Variante verfügbar sein.

Keine Aussagen gab es zum Preis. In den USA soll die WLAN/UMTS-Variante des Tablets ab 24. Februar für knapp 800 US-Dollar erhältlich sein.